На нескольких улицах Северного района Орла до вечера отключили воду
17 марта жителям многоэтажек придется пересидеть без ресурса до 16 часов
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В Орле жители нескольких улиц Северного района города временно остались без холодной воды. Причина: ремонтные работы.
Как сообщает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на диспетчера "Водоканала" с 9.00 и до 16.00 холодное водоснабжение отключено по следующим адресам:
- улица Бурова, д. 2
- Московское шоссе, д. 139, 151, 153
- переулок матроса Силякова, дома № 2, 4, 6, 8.
ИСТОЧНИК KP.RU