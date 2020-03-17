2020-03-17T12:07:08+03:00
Общество

В Орле из-за коронавируса под наблюдением находится более 80 человек

Случаев заболевания в регионе на данный момент не выявлено
Наталья Меркулова
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В Орле из-за коронавируса под наблюдением находится более 80 человекВ Орле из-за коронавируса под наблюдением находится более 80 человекФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле под наблюдением из-за коронавируса находится уже 82 человека, по данным на 17 марта. Подтвержденных случаев заболевания в регионе нет.

Новую инфекцию COVID-19, стремительно распространяющуюся по всему миру, обсуждали сегодня на рабочей планерке в администрации Орла. О ситуации, складывающейся в городе и регионе в целом, рассказала Ирина Фролова, заместитель начальника регуправления Роспотребнадзора.

На данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная и уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже, чем по ЦФО и России в целом. Однако в области установлен режим повышенной готовности – отменяются массовые мероприятия, ведется дополнительная санитарная обработка общественных учреждений.

Вводить дистанционное обучение для школьников пока не будут. Однако дополнительно проверят вентиляцию и чаще станут использовать обеззараживающие лампы.

Жителей области также призывают быть бдительными и при малейших признаках респираторных заболеваний не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

- Все, кто вернулся из поездок во Францию, Италию, Словению и Германии сейчас находятся под ежедневным наблюдением медиков. Вчера, 16, марта, под контроль взяты еще 20 человек. Им проводятся лабораторные исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. В Центре эпидемиологии заболевание не выявили, - рассказала Ирина Николаевна.

Все пациенты с подозрением на инфекцию COVID-19 поступают в больницу им. Боткина (взрослые) и в НКМЦ им. Круглой (дети).

Напоминаем, телефон горячей линии по вопросам коронавируса в Орловской области: 8 (4862) 43-53-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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