В орловском поселке пьяный водитель "ВАЗа" сбил женщину на переходе
В орловском поселке Кромы нетрезвый водитель на отечественной легковушке сбил женщину на пешеходном переходе. Она получила травмы.
ДТП случилось в понедельник 16 марта в начале десятого утра. 37-летний мужчина, который по сообщению Госавтоинспекции был под спиртным, ехал на "Пятнадцатой" по улице 25 лет Октября райцентра.
- В районе дома №50 он допустил наезд на 68-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Госпитализация пенсионерке не потребовалась, врачи оказали всю необходимую помощь. А вот водителю ждет ответственность перед законом и за пьяную езду, и за сбитого пешехода.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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