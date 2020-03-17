2020-03-17T10:40:22+03:00
Происшествия

В орловском поселке пьяный водитель "ВАЗа" сбил женщину на переходе

Пенсионерка получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото с места ДТП: УГИБДД по Орловской областиФото с места ДТП: УГИБДД по Орловской области
Изменить размер текста:

В орловском поселке Кромы нетрезвый водитель на отечественной легковушке сбил женщину на пешеходном переходе. Она получила травмы.

ДТП случилось в понедельник 16 марта в начале десятого утра. 37-летний мужчина, который по сообщению Госавтоинспекции был под спиртным, ехал на "Пятнадцатой" по улице 25 лет Октября райцентра.

- В районе дома №50 он допустил наезд на 68-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация пенсионерке не потребовалась, врачи оказали всю необходимую помощь. А вот водителю ждет ответственность перед законом и за пьяную езду, и за сбитого пешехода.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле из-за коронавируса под наблюдением находится более 80 человек
«Сбербанк страхование» возвращает деньги за полисы ВЗР клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
В орловском поселке пьяный водитель "ВАЗа" сбил женщину на переходе
В Орле сгорел заброшенный дом
Во Мценском районе снеугоборочный "КАМАЗ" протаранил легковушку
В Орловской области выберут семью года
Орловчанка отработает 250 часов наказания из-за наркотиков
Жителю Орловского района грозит тюрьма за видеоролик в соцсети
В Орловской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В Орле на 1-ой Посадской горит частный дом
День открытых дверей для предпринимателей в Орле проведут дистанционно
Экологическая акция «Второй шанс» в Орле пройдет в новом формате
26 марта в Орле завоют сирены
В Орле стартовал конкурс социальной рекламы о здоровом образе жизни
В Орле стартовало голосование по выбору территорий благоустройства в 2021 году
180 орловчанок смогут пройти переобучение, находясь в декрете
Не ограниченный талант: в Орле прошел инклюзивный фестиваль «Мы вместе»
Орловец напился и до смерти забил своего знакомого
Мужчина и ребенок травмировались в аварии на орловской дороге
В орловской глубинке полыхал жилой дом
На трассе "Орел-Тамбов" в ДТП пострадал водитель "Десятки"
Ярмарка в Северном районе Орла переместится на другую площадку
В Орле при реконструкции собора обнаружили артефакт 19 века
Под Орлом "Ока" улетела в кювет, двое пострадали