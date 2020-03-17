В Орле сгорел заброшенный дом
Вчера днем, 16 марта, в Заводском районе Орла вспыхнул расселенный деревянный дом. Серые клубы дыма хорошо видны даже из центра города.
Пламя успело перекинуться на чердак жилого зданияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Сообщение о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы 112 в 14.24. К этому моменту огонь перекинулся уже на чердак соседнего жилого дома. Возгоранию сразу присвоили повышенный уровень сложности. На место происшествия выехали пять пожарных расчетов. Усилия сотрудников МЧС удалось локализовать возгорание и спасти соседние дома. Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» местные жители, заброшенный дом частенько становился приютом для бездомных и асоциальных личностей.
Спасатели потушили огонь, однако без пострадавших не обошлосьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Во время возгорания пострадал мужчина. Он надышался угарным газом. Доставлен в больницу. Заброшенный расселенный дом сгорел по всей площади, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального главка МЧС России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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