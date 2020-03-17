Во Мценском районе снеугоборочный "КАМАЗ" протаранил легковушку

17 Март 2020 2020-03-17T09:54:04+03:00

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На орловской дороге "КАМАЗ"-снегоуборщик протаранил легковую иномарку. Женщина, сидевшая за рулем автомобиля, получила травмы.

Авария произошла в Мценском районе, в поселке Отрадинское. Утром понедельника, 16 марта, примерно в половине девятого 61-летний водитель вел комбинированную дорожную машину (КДМ) по улице Автомобильной в сторону Призаводской. Он не учел дорожные условия и погоду.

Фото: УГИБДД по Орловской области

- Водитель допустил столкновение с автомобилем "Хендаи Солярис" под управлением 30-летнего водителя, которая двигалась по улице Призаводской в сторону улицы Автомобильной. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, каретой скорой помощи доставлена в БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ»,назначено амбулаторное лечение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU