2020-03-17T09:54:04+03:00
Происшествия

Во Мценском районе снеугоборочный "КАМАЗ" протаранил легковушку

Женщина-водитель иномарки попала в больницу
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
Изменить размер текста:

На орловской дороге "КАМАЗ"-снегоуборщик протаранил легковую иномарку. Женщина, сидевшая за рулем автомобиля, получила травмы.

Авария произошла в Мценском районе, в поселке Отрадинское. Утром понедельника, 16 марта, примерно в половине девятого 61-летний водитель вел комбинированную дорожную машину (КДМ) по улице Автомобильной в сторону Призаводской. Он не учел дорожные условия и погоду.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Фото: УГИБДД по Орловской области

- Водитель допустил столкновение с автомобилем "Хендаи Солярис" под управлением 30-летнего водителя, которая двигалась по улице Призаводской в сторону улицы Автомобильной. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, каретой скорой помощи доставлена в БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ»,назначено амбулаторное лечение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле из-за коронавируса под наблюдением находится более 80 человек
«Сбербанк страхование» возвращает деньги за полисы ВЗР клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
В орловском поселке пьяный водитель "ВАЗа" сбил женщину на переходе
В Орле сгорел заброшенный дом
Во Мценском районе снеугоборочный "КАМАЗ" протаранил легковушку
В Орловской области выберут семью года
Орловчанка отработает 250 часов наказания из-за наркотиков
Жителю Орловского района грозит тюрьма за видеоролик в соцсети
В Орловской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В Орле на 1-ой Посадской горит частный дом
День открытых дверей для предпринимателей в Орле проведут дистанционно
Экологическая акция «Второй шанс» в Орле пройдет в новом формате
26 марта в Орле завоют сирены
В Орле стартовал конкурс социальной рекламы о здоровом образе жизни
В Орле стартовало голосование по выбору территорий благоустройства в 2021 году
180 орловчанок смогут пройти переобучение, находясь в декрете
Не ограниченный талант: в Орле прошел инклюзивный фестиваль «Мы вместе»
Орловец напился и до смерти забил своего знакомого
Мужчина и ребенок травмировались в аварии на орловской дороге
В орловской глубинке полыхал жилой дом
На трассе "Орел-Тамбов" в ДТП пострадал водитель "Десятки"
Ярмарка в Северном районе Орла переместится на другую площадку
В Орле при реконструкции собора обнаружили артефакт 19 века
Под Орлом "Ока" улетела в кювет, двое пострадали