2020-03-17T09:55:40+03:00
Общество

В Орловской области выберут семью года

Жителям региона предлагают рассказать о достижениях своих домочадцев
Наталья Меркулова
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В Орловской области выберут «Семью года-2020»В Орловской области выберут «Семью года-2020»Фото: Архив "КП"
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1 апреля в Орловской области стартует региональный этап Всероссийский конкурс «Семья года-2020». Стать его участниками могут многодетные, молодые и сельские семьи.

Оценивать конкурсантов будут по достижениям детей, успешности общего семейного дела, активному и здоровому образу жизни, спорту, а также участию в общественной жизни.

Для участия в каждой номинации есть свои требования. Так, для того, что представить свою семью в номинации «Многодетные», нужно иметь пять и более детей. Для молодых родителей обязателен возраст до 35 лет. Сельским жителям нужно указать, какой вклад их семья внесла в развитие своих деревень, труд и, конечно, воспитание детей.

- Конкурс «Семья года» проводится в регионе четвертый раз. Все победители принимали участие во Всероссийском этапе, который проходит в Москве. Наши семьи ежегодно становились лучшими в стране, - рассказали «КП» в Департаменте социальной защиты Орловской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в филиалах Областного центра социальной защиты населения по месту жительства до 9 апреля 2020 года. Информацию можно уточнить по телефону: (4862) 76-16-50 или на официальном сайте Департамента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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