Орловчанка отработает 250 часов наказания из-за наркотиков

17 Март 2020 2020-03-17T08:28:54+03:00

Женщина попала под уголовную статью, купив для себя «синтетику»

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Ливенский суд приговорил жительницу районного центра 250 часам обязательных работ. От более серьезного наказания ее спасло только признание вины.

Женщина попала под уголовную статью, купив для себя «синтетику» 0,29 грамма без цели сбыта. По закону это считается значительным размером. Сотрудники полиции изъяли наркотик из незаконного оборота.

- Продавец запрещенного вещества тоже отправился под суд, но по другой статье. Уголовное дело в отношении продавца выделено в отдельное производство, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU