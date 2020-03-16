16 Март 2020 2020-03-16T17:46:37+03:00

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Жителю Орловского района грозит тюрьма за видеоролик в соцсети. За запись экстремистского содержания его будут судить.

Мужчина разместил в интернете видео весьма сомнительного содержания, которое потянуло на нарушение сразу нескольких статей уголовного кодекса. Запись публично оправдывала терроризм и содержала призывы к террористической деятельности. Сейчас уголовное дело передано в суд, обвинительное заключение утвердил прокурор, как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По закону, орловцу может грозить до 7 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU