В Орловской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
16 марта в Орловской области стартовал I этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Жителям региона предлагают анонимно сообщить о наркоторговцах и проконсультироваться у психолога.
Сотрудники УМВД призывают людей, располагающих сведениями о тех, кто распространяет наркотики или о действующих наркопритонах, сообщать данную информацию в полицию.
Сделать это можно круглосуточно по телефону доверия Управления МВД России по Орловской области (4862) 41-38-56 или 77-07-03 (Орловский наркологический диспансер).
Кроме того, в рамках акции можно проконсультироваться по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых по молодежному телефону доверия (консультация психолога) – (4862) 44-52-55.
- Основная цель данного мероприятия - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU