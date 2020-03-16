16 Март 2020 2020-03-16T16:38:51+03:00

В Орловской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью» Фото: Архив "КП"

Жителям региона предлагают анонимно сообщить о наркоторговцах и проконсультироваться у психолога

Изменить размер текста: A A

16 марта в Орловской области стартовал I этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Жителям региона предлагают анонимно сообщить о наркоторговцах и проконсультироваться у психолога.

Сотрудники УМВД призывают людей, располагающих сведениями о тех, кто распространяет наркотики или о действующих наркопритонах, сообщать данную информацию в полицию.

Сделать это можно круглосуточно по телефону доверия Управления МВД России по Орловской области (4862) 41-38-56 или 77-07-03 (Орловский наркологический диспансер).

Кроме того, в рамках акции можно проконсультироваться по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых по молодежному телефону доверия (консультация психолога) – (4862) 44-52-55.

- Основная цель данного мероприятия - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU