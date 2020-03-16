2020-03-16T16:38:51+03:00
Общество

В Орловской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Жителям региона предлагают анонимно сообщить о наркоторговцах и проконсультироваться у психолога
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»В Орловской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

16 марта в Орловской области стартовал I этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Жителям региона предлагают анонимно сообщить о наркоторговцах и проконсультироваться у психолога.

Сотрудники УМВД призывают людей, располагающих сведениями о тех, кто распространяет наркотики или о действующих наркопритонах, сообщать данную информацию в полицию.

Сделать это можно круглосуточно по телефону доверия Управления МВД России по Орловской области (4862) 41-38-56 или 77-07-03 (Орловский наркологический диспансер).

Кроме того, в рамках акции можно проконсультироваться по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых по молодежному телефону доверия (консультация психолога) – (4862) 44-52-55.

- Основная цель данного мероприятия - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителю Орловского района грозит тюрьма за видеоролик в соцсети
В Орловской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В Орле на 1-ой Посадской горит частный дом
День открытых дверей для предпринимателей в Орле проведут дистанционно
Экологическая акция «Второй шанс» в Орле пройдет в новом формате
26 марта в Орле завоют сирены
В Орле стартовал конкурс социальной рекламы о здоровом образе жизни
В Орле стартовало голосование по выбору территорий благоустройства в 2021 году
180 орловчанок смогут пройти переобучение, находясь в декрете
Не ограниченный талант: в Орле прошел инклюзивный фестиваль «Мы вместе»
Орловец напился и до смерти забил своего знакомого
Мужчина и ребенок травмировались в аварии на орловской дороге
В орловской глубинке полыхал жилой дом
На трассе "Орел-Тамбов" в ДТП пострадал водитель "Десятки"
Ярмарка в Северном районе Орла переместится на другую площадку
В Орле при реконструкции собора обнаружили артефакт 19 века
Под Орлом "Ока" улетела в кювет, двое пострадали