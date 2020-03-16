В Орле на 1-ой Посадской горит частный дом
Сегодня днем, 16 марта, в Заводском районе Орла вспыхнул частный деревянный дом. Серые клубы дыма хорошо видны даже из центра города.
Уже больше часа пожарные борются с возгораниемФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального главка МЧС России, сообщение о возгорании поступила на телефон диспетчерской службы 112 в 14.24.
Сейчас на месте работают пожарные СПСЧ, 1 ПСЧ и 3 ПСЧ. Обстоятельства произошедшего уточняются.
«КП» следит за развитием событий.
На месте работают пожарные СПСЧ, 1 ПСЧ и 3 ПСЧФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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ИСТОЧНИК KP.RU
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