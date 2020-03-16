16 Март 2020 2020-03-16T16:16:41+03:00

В Орле на 1-ой Посадской горит частный дом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже час пожарные борются с возгоранием

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Сегодня днем, 16 марта, в Заводском районе Орла вспыхнул частный деревянный дом. Серые клубы дыма хорошо видны даже из центра города.

Уже больше часа пожарные борются с возгораниемФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального главка МЧС России, сообщение о возгорании поступила на телефон диспетчерской службы 112 в 14.24.

Сейчас на месте работают пожарные СПСЧ, 1 ПСЧ и 3 ПСЧ. Обстоятельства произошедшего уточняются.

«КП» следит за развитием событий.

На месте работают пожарные СПСЧ, 1 ПСЧ и 3 ПСЧФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU