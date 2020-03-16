2020-03-16T16:09:13+03:00
Общество

День открытых дверей для предпринимателей в Орле проведут дистанционно

Вопросы можно будет задать по телефону или онлайн
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле "День открытых дверей" для предпринимателей проведут дистанционно. Вопросы можно будет задать по телефону или онлайн через сайте Роспотребнадзора.

Мероприятие запланировано на 19 марта, с 12.00 до 16.00. Предприниматели могут позвонить со своими вопросами в ведомство по телефону телефон 8(4862) 41-89-17 или отправить их на почту uprav@57.rospotrebnadzor.ru.

Это не единственное массовое мероприятие, которое в области решено провести дистанционно. Ранее энергетики попросили воздержаться от посещения клиентских офисов и получать услуги онлайн. В налоговых службах же отменены Дни открытых дверей во всех подразделениях ведомства в марте и апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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