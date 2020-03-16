26 марта в Орле завоют сирены

16 Март 2020 2020-03-16T14:17:14+03:00

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На будущей неделе в Орле и других городах региона завоют сирены. Паниковать жителям не стоит: состоится плановая проверка системы оповещения.

Техническая проверка средств оповещения запланирована на 26 марта, в 11.00 по сообщению Управления безопасности горадминистрации.

- В это время в городских округах и муниципальных районах Орловской области будут звучать электросирены и выносные акустические установки. Просим жителей города Орла при включении средств оповещения сохранять спокойствие, - обратились к орловцам в Администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU