2020-03-16T14:07:54+03:00
Общество

В Орле стартовал конкурс социальной рекламы о здоровом образе жизни

Молодежи предлагают снять креативные видеоклипы и нарисовать плакаты
Наталья Меркулова
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Сегодня, 16 марта, в Орле стартовал Открытый фестиваль социальной рекламы «Ваш выбор – здоровье, жизнь, успех». Принять участие в нем могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Представить свои работы можно в видео видеоклипа длительностью не более 5 минут или плаката. Главное, в социальной рекламе не должно быть демонстративного курения, употребления алкоголя и наркотиков.

- Лучшие конкурсные работы используют при проведении социальных акций в Орле и в печатной продукции профилактической направленности, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации города.

Завершится прием заявок до 17 апреля. Уточнить информацию и принести свои творческие работы можно в управлении по организационной работе и молодежной политике по адресу: ул. Пролетарская гора, 1, кабинет № 328. Справки по телефону 8 (4862) 76-34-53.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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