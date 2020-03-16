В Орле стартовал конкурс социальной рекламы о здоровом образе жизни

16 Март 2020 2020-03-16T14:07:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 16 марта, в Орле стартовал Открытый фестиваль социальной рекламы «Ваш выбор – здоровье, жизнь, успех». Принять участие в нем могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Представить свои работы можно в видео видеоклипа длительностью не более 5 минут или плаката. Главное, в социальной рекламе не должно быть демонстративного курения, употребления алкоголя и наркотиков.

- Лучшие конкурсные работы используют при проведении социальных акций в Орле и в печатной продукции профилактической направленности, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации города.

Завершится прием заявок до 17 апреля. Уточнить информацию и принести свои творческие работы можно в управлении по организационной работе и молодежной политике по адресу: ул. Пролетарская гора, 1, кабинет № 328. Справки по телефону 8 (4862) 76-34-53.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU