16 Март 2020 2020-03-16T13:47:20+03:00

В Орле стартовало голосование по выбору территорий благоустройства в 2021 году. Фото: пресс-служба горадминистрации

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Сегодня, 16 марта, на официальном сайте администрации города Орла стартовало открытое голосование по выбору территорий благоустройства в 2021 году. На этот раз жителям областной столицы предстоит выбирать из 50 объектов, причем отдать свой голос можно лишь за один.

Восемь (по две из каждого района города) общественных территорий, которые наберут больше всего откликов, примут участие в рейтинговом голосовании 22 апреля.

Среди претендентов на победу такие городские площадки, как Семинарский парк, площадь Содружества, сквер Орловских партизан, сквер генерала Ермолова и другие.

Онлайн этап голосования продлится до 30 марта. Сделать свой выбор можно здесь. Однако для этого придется перейти к голосованию через свою электронную почту (ранее этого не требовалось).

- С учетом ситуации прошлого года, общественная комиссия будет отслеживать факты «накрутки» голосов. Решение по каждому эпизоду подобной неэтичной и противоправной практики будет приниматься отдельно, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU