180 орловчанок смогут пройти переобучение, находясь в декрете

16 Март 2020 2020-03-16T13:26:39+03:00

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Сегодня, 16 марта, на аппаратном совещании в областной администрации обсудили реализацию нацпроектов в регионе. Одной из повесток дня стало содействие занятости женщин.

В этом году запланировано обучение 180 молодых мам. Среди них те, кто находится в декрете по уходу за ребенком до трех лет и неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

Они смогут бесплатно пройти переобучение и повышение квалификации в 28 центрах занятости населения. Для этого нужно обратиться в организацию по месту жительства или пребывания.

Кроме того, региональные власти дать возможность молодым мамам работать, устроив детей в детские сады.

- В рамках проекта «Содействие занятости женщин» Орлом приняты обязательства по вводу четырех объектов: в 2020 году – второй очереди детского сада на 155 мест в 6-ом микрорайоне и трех яслей с вводом в эксплуатацию в 2021 году, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU