2020-03-16T12:52:41+03:00
Общество

Не ограниченный талант: в Орле прошел инклюзивный фестиваль «Мы вместе»

Люди с инвалидностью вновь доказали, что у них есть чему поучиться
Наталья Меркулова
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В Орле прошел инклюзивный фестиваль «Мы вместе». Фото: Северное РО ВОИ городаВ Орле прошел инклюзивный фестиваль «Мы вместе». Фото: Северное РО ВОИ города
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В пятницу, 13 марта, в КДЦ "Металлург" прошел II областной фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «МЫ ВМЕСТЕ!». Более 130 человек продемонстрировали свои таланты и вновь доказали, что у них есть чему поучиться.

Люди с инвалидностью вновь доказали, что у них есть чему поучиться. Фото: Северное РО ВОИ города

Люди с инвалидностью вновь доказали, что у них есть чему поучиться. Фото: Северное РО ВОИ города

На большую сцену вышли участники в возрасте от 4 лет до золотого возраста. Все они лауреаты и гран-при призеры фестиваля в номинациях: вокал, хореография, литературное творчество, актерское мастерство и многое другое. Выступление каждого участника никого не оставило равнодушным. В зрительном зале их поддерживала настоящая группа поддержки.

Более 130 человек продемонстрировали свои таланты . Фото: Северное РО ВОИ города

Более 130 человек продемонстрировали свои таланты . Фото: Северное РО ВОИ города

Кроме того, холле КДЦ гостей праздника ждала выставка творческих работ в номинациях «Прикладное художественное творчество», «Изобразительное искусство» и «Фотоискусство».

- Радует, что наш фестиваль расширяется, к нам присоединяются новые талантливые люди и новые организации! Поздравляем наших участников с новыми победами и достижениями! И благодарим всех гостей и почетных гостей, кто нашли время посетить гала-концерт и поддержать участников, - говорят организаторы.

Гостей праздника ждала выставка творческих работ. Фото: Северное РО ВОИ города

Гостей праздника ждала выставка творческих работ. Фото: Северное РО ВОИ города

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ИСТОЧНИК KP.RU

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