2020-03-16T11:15:41+03:00
Происшествия

Орловец напился и до смерти забил своего знакомого

33-летнего горожанина поймали по горячим следам
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле задержали мужчину до смерти забившего своего знакомого. Пьяная ссора переросла в уголовное дело.

Все случилось в субботу, 14 марта. В больницу им. Семашко поступил 38-летний пациент с тяжелыми травмами, которого не удалось спасти: он скончался в приемном отделении. Выяснением всех обстоятельств случившегося занялись оперативники и следователи.

- Установить и задержать подозреваемого удалось в кратчайшие сроки. Им оказался 33-летний местный житель. В результате проведенных первоначальных следственных действий установлено, что обвиняемый, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, причинил телесные повреждения потерпевшему в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, - рассказала корреспонденту "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело следователи возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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