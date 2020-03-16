Мужчина и ребенок травмировались в аварии на орловской дороге

16 Март 2020 2020-03-16T10:57:51+03:00

Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Водитель не справился с управлением Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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В аварии на дороге "Орел-Ефремов" получили травмы мужчина и ребенок. Легковой автомобиль "Лада Гранта" оказался в кювете.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около десяти утра воскресенья, 15 марта. 34-летний водитель на отечественном авто ехал со стороны поселка Заоегощь в направлении Орла.

- В районе 28 километра он не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажиры, 33-летний мужчина и 13-летний мальчик, получили травмы, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация травмировавшимся пассажирам не потребовалась.

Также в прошедшие выходные в кювете оказались еще два авто: "Ока" и "Десятка".

За прошедшие выходные дни на территории Орловской области всего было зарегистрировано 27 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU