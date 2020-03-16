2020-03-16T10:57:51+03:00
Происшествия

Мужчина и ребенок травмировались в аварии на орловской дороге

Легковушка "Лада" оказалась в кювете
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Водитель не справился с управлениемВодитель не справился с управлениемФото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Изменить размер текста:

В аварии на дороге "Орел-Ефремов" получили травмы мужчина и ребенок. Легковой автомобиль "Лада Гранта" оказался в кювете.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около десяти утра воскресенья, 15 марта. 34-летний водитель на отечественном авто ехал со стороны поселка Заоегощь в направлении Орла.

- В районе 28 километра он не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажиры, 33-летний мужчина и 13-летний мальчик, получили травмы, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация травмировавшимся пассажирам не потребовалась.

Также в прошедшие выходные в кювете оказались еще два авто: "Ока" и "Десятка".

За прошедшие выходные дни на территории Орловской области всего было зарегистрировано 27 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителю Орловского района грозит тюрьма за видеоролик в соцсети
В Орловской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В Орле на 1-ой Посадской горит частный дом
День открытых дверей для предпринимателей в Орле проведут дистанционно
Экологическая акция «Второй шанс» в Орле пройдет в новом формате
26 марта в Орле завоют сирены
В Орле стартовал конкурс социальной рекламы о здоровом образе жизни
В Орле стартовало голосование по выбору территорий благоустройства в 2021 году
180 орловчанок смогут пройти переобучение, находясь в декрете
Не ограниченный талант: в Орле прошел инклюзивный фестиваль «Мы вместе»
Орловец напился и до смерти забил своего знакомого
Мужчина и ребенок травмировались в аварии на орловской дороге
В орловской глубинке полыхал жилой дом
На трассе "Орел-Тамбов" в ДТП пострадал водитель "Десятки"
Ярмарка в Северном районе Орла переместится на другую площадку
В Орле при реконструкции собора обнаружили артефакт 19 века
Под Орлом "Ока" улетела в кювет, двое пострадали