2020-03-16T10:50:54+03:00
Происшествия

В орловской глубинке полыхал жилой дом

ЧП случилось в Сосковском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области спасатели за минувшие выходные семь раз выезжали тушить пожары. Полыхали, в том числе, и жилые дома.

Одно из ЧП случилось в Сосковском районе. В ночь с субботы на воскресенье поступил сигнал о пожаре в деревне Дюкарева. Как оказалось, пламя объяло жило дом.

- В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади – 120 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области о последствиях происшествия.

К счастью, обошлось без жертв. Почему разбушевалось пламя - устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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