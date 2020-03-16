В орловской глубинке полыхал жилой дом
В Орловской области спасатели за минувшие выходные семь раз выезжали тушить пожары. Полыхали, в том числе, и жилые дома.
Одно из ЧП случилось в Сосковском районе. В ночь с субботы на воскресенье поступил сигнал о пожаре в деревне Дюкарева. Как оказалось, пламя объяло жило дом.
- В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади – 120 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области о последствиях происшествия.
К счастью, обошлось без жертв. Почему разбушевалось пламя - устанавливается.
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ИСТОЧНИК KP.RU