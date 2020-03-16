На трассе "Орел-Тамбов" в ДТП пострадал водитель "Десятки"

16 Март 2020 2020-03-16T10:40:12+03:00

Водитель не справился с управлением Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Изменить размер текста: A A

В Орловской области водитель пострадал в ДТП с переворотом. "Десятка", которой мужчина управлял, вылетела в кювет.

Все случилось утром воскресенья, 15 марта. Примерно в 8.20 40-летний водитель ехал по трассе "Орел-Тамбов" в сторону районного центра Ливны со стороны областной столицы. В какой-то момент он потерял контроль над автомобилем, отечественная легковушка слетела с дороги.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, был доставлен в Ливенскую ЦРБ бригадой скорой помощи, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Это не единственное ДТП в минувшие выходные, когда автомобили оказывались в кюветах. Возможно, виной тому погодные условия, а именно мартовский снегопад и заморозок.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU