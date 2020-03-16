На трассе "Орел-Тамбов" в ДТП пострадал водитель "Десятки"
В Орловской области водитель пострадал в ДТП с переворотом. "Десятка", которой мужчина управлял, вылетела в кювет.
Все случилось утром воскресенья, 15 марта. Примерно в 8.20 40-летний водитель ехал по трассе "Орел-Тамбов" в сторону районного центра Ливны со стороны областной столицы. В какой-то момент он потерял контроль над автомобилем, отечественная легковушка слетела с дороги.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, был доставлен в Ливенскую ЦРБ бригадой скорой помощи, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Это не единственное ДТП в минувшие выходные, когда автомобили оказывались в кюветах. Возможно, виной тому погодные условия, а именно мартовский снегопад и заморозок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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