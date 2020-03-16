2020-03-16T10:29:13+03:00
Общество

Ярмарка в Северном районе Орла переместится на другую площадку

Сначала к "Европе" на Маринченко, а потом на улицу Бурова
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: яндекс.картыФото: яндекс.карты
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Ярмарка выходного дня, которая проходит в Северном районе Орла, переедет. Сначала на площадку перед ТЦ "Европа" на улице Маринченко, а потом на свое постоянное место - улицу Бурова.

Сейчас торговля по выходным идет рядом с культурно-досуговым центром "Металлург", что создает затруднения для местных жителей: порой из-за лотков неудобно перемещаться. Не удобно и самим торговцам, которые пришли к мэру города Василию Новикову со своей проблемой.

- Василий Новиков отметил, что для многих пенсионеров такой способ дохода — жизненно важен. Чтобы решить проблему с руководством торгового комплекса «Европа» на улице Маринченко достигнута договоренность о временном (до июля текущего года) предоставлении бесплатных торговых мест. Ключевым же решением вопроса должен стать перенос ярмарки от ДК «Металлургов» на улицу Бурова,- рассказали "КП" в пресс-службе Орловского горсовета.

На Бурова ярмарка должна будет расположиться на площадке возле площади Содружества: для этого здесь приведут в порядок асфальт. Конкретные сроки пока не называются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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