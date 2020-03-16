2020-03-16T10:17:00+03:00
Общество

В Орле при реконструкции собора обнаружили артефакт 19 века

Жернов водяной мельницы земля хранила долгие десятилетия
Ольга СУПОНЕВА
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По словам старожил, жернова мельницы, располагавшийся неподалеку, были бесследно утеряны. Фото: Орловская митрополияПо словам старожил, жернова мельницы, располагавшийся неподалеку, были бесследно утеряны. Фото: Орловская митрополия
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В Орле на территории храма обнаружили интересный артефакт. Во время работы по реконструкции нашли каменный жернов мельницы 19 века.

Жернов покоился на территории Успенского собора Орла, он был обнаружен работниками храма в феврале. Весит находка больше тонны! Ее установили на территории собора как своего рода памятник истории, теперь все желающие могут взглянуть на жернов.

Находка теперь - своего рода памятник истории Орла. Фото: Орловская митрополия

Находка теперь - своего рода памятник истории Орла. Фото: Орловская митрополия

- По рассказам старожилов, до революции вблизи Свято-Успенского собора, который располагается на берегу реки Орлик, находился деревянный мостик. Рядом с мостом находились плотина и водяная мельница. В советское время их разобрали, а на их месте вплоть до начала строительства нового Тургеневского моста лежали каменные жернова, оставшиеся от мельницы. Со временем жернова исчезли. Место их нахождения долгие десятилетия осталось неизвестным,- рассказали "Комсомолке" в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Каждый желающий может прикоснуться к истории. Фото: Орловская митрополия

Каждый желающий может прикоснуться к истории. Фото: Орловская митрополия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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