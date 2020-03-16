2020-03-16T10:03:33+03:00
Происшествия

Под Орлом "Ока" улетела в кювет, двое пострадали

Водитель малолитражки не справилась с управлением на заснеженной дороге
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места аварии: УГИБДД по Орловской областиФото с места аварии: УГИБДД по Орловской области
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В Орловской области два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием. Малолитражка "Ока" вылетела в кювет: водитель не справилась с управление на заснеженной дороге.

Авария произошла в воскресенье, 15 марта, во втором часу ночи. 43-летняя женщина ехала за рулем отечественного авто по дороге "Орел-Знаменское" со стороны Орла в сторону поселка Знаменское.

- В районе 10 километра водитель допустила съезд в кювет, с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП 22-летний молодой человек и 20-летняя девушка получили травмы, назначено амбулаторное лечение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за выходные 14-15 на дорогах Орловщины сотрудники ГИБДД зарегистрировали 27 ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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