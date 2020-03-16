Орловские налоговики отменили дни открытых дверей в марте и апреле
Орловские налоговики отменили дни открытых дверей в марте и апреле. Причина - профилактика распространения коронавирусной инфекции.
Ранее планировалось, что акция "День открытых дверей" во всех налоговых инспекциях региона пройдет 23-24 марта и 24-25 апреля. Но новая хворь внесла свои коррективы.
- Налоговые органы региона продолжают работу в обычном режиме. Спланировать свой визит в налоговую инспекцию орловцы могут с помощью специального Интернет-сервиса ФНС России, - поясняют в налоговом ведомстве.
Напомним, жителям региона рекомендовали воздержаться от посещения клиентских офисов энергетики.
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ИСТОЧНИК KP.RU