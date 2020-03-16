В Ливнах "Газель" сбила пожилого пешехода на автостанции
В городе Ливны Орловской области пожилой пешеход попал под колеса микроавтобуса. Водитель "Газели" сдавал назад и наехал на пенсионера.
ДТП случилось в прошедшую субботу, 14 марта, на автостанции районного центра (ул. Кирова, 1). Подробности озвучили в региональной Госавтоинспекции.
- Водитель автобуса "ГАЗ" при движении задним ходом совершил наезд на 75-летнего пешехода. В результате наезда пешеход получил травмы, доставлен в центральную районную больницу Ливен, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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