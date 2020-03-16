2020-03-16T09:48:35+03:00
Происшествия

В Ливнах "Газель" сбила пожилого пешехода на автостанции

Водитель микроавтобуса сдавал назад
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ДТП: УГИБДД по Орловской областиФото с места ДТП: УГИБДД по Орловской области
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В городе Ливны Орловской области пожилой пешеход попал под колеса микроавтобуса. Водитель "Газели" сдавал назад и наехал на пенсионера.

ДТП случилось в прошедшую субботу, 14 марта, на автостанции районного центра (ул. Кирова, 1). Подробности озвучили в региональной Госавтоинспекции.

- Водитель автобуса "ГАЗ" при движении задним ходом совершил наезд на 75-летнего пешехода. В результате наезда пешеход получил травмы, доставлен в центральную районную больницу Ливен, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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