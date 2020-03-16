2020-03-16T09:29:42+03:00
Дом. Семья

В Орловском полесье сосчитали зубров

Стадо пополнилось полусотней телят
Ольга СУПОНЕВА
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Стало пополнилось телятамиСтало пополнилось телятамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловском полесье прошла необычная "перепись". В национальном парке пересчитали его могучих обитателей - зубров.

Как отмечают сотрудники парка, в этом году пересчитать стадо по головам оказалось сложнее. Если обычно в зимний период животные держатся у кормушек, то минувшей аномально теплой зимой зубры паслись в других местах. Но в "переписчики" справились: помогли им фотоловушки и визуальное наблюдение - регистрация зубров на подкормочных площадках, переходах, регистрация следов жизнедеятельности.

- По итогам комплексного учета на территории Орловского полесья было зарегистрировано 426 зубра, в числе которых 55 телят, - рассказали "Комсомолке" в отделе науки ФГБУ "Национальный парк "Орловское полесье".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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