В Орловском полесье сосчитали зубров

16 Март 2020 2020-03-16T09:29:42+03:00

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В Орловском полесье прошла необычная "перепись". В национальном парке пересчитали его могучих обитателей - зубров.

Как отмечают сотрудники парка, в этом году пересчитать стадо по головам оказалось сложнее. Если обычно в зимний период животные держатся у кормушек, то минувшей аномально теплой зимой зубры паслись в других местах. Но в "переписчики" справились: помогли им фотоловушки и визуальное наблюдение - регистрация зубров на подкормочных площадках, переходах, регистрация следов жизнедеятельности.

- По итогам комплексного учета на территории Орловского полесья было зарегистрировано 426 зубра, в числе которых 55 телят, - рассказали "Комсомолке" в отделе науки ФГБУ "Национальный парк "Орловское полесье".

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ИСТОЧНИК KP.RU