За хранение "синтетики" орловцу светит тюремный срок

16 Март 2020 2020-03-16T09:16:36+03:00

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В Орле полицейские задежали 25-летнего парня с синтетическим наркотиком. За хранение запрещенного к обороту вещества орловцу светит тюремный срок.

При личном досмотре у горожанина полицейские обнаружили сверток с, предположительно, наркотическим веществом. Догадку подтвердили эксперты-криминалисты: молодой чедовек хранил 0,44 грамма "синтетики".

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU