2020-03-16T09:16:36+03:00
Происшествия

За хранение "синтетики" орловцу светит тюремный срок

Молодого человека с наркотиками задержали полицейские
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле полицейские задежали 25-летнего парня с синтетическим наркотиком. За хранение запрещенного к обороту вещества орловцу светит тюремный срок.

При личном досмотре у горожанина полицейские обнаружили сверток с, предположительно, наркотическим веществом. Догадку подтвердили эксперты-криминалисты: молодой чедовек хранил 0,44 грамма "синтетики".

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителю Орловского района грозит тюрьма за видеоролик в соцсети
В Орловской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В Орле на 1-ой Посадской горит частный дом
День открытых дверей для предпринимателей в Орле проведут дистанционно
Экологическая акция «Второй шанс» в Орле пройдет в новом формате
26 марта в Орле завоют сирены
В Орле стартовал конкурс социальной рекламы о здоровом образе жизни
В Орле стартовало голосование по выбору территорий благоустройства в 2021 году
180 орловчанок смогут пройти переобучение, находясь в декрете
Не ограниченный талант: в Орле прошел инклюзивный фестиваль «Мы вместе»
Орловец напился и до смерти забил своего знакомого
Мужчина и ребенок травмировались в аварии на орловской дороге
В орловской глубинке полыхал жилой дом
На трассе "Орел-Тамбов" в ДТП пострадал водитель "Десятки"
Ярмарка в Северном районе Орла переместится на другую площадку
В Орле при реконструкции собора обнаружили артефакт 19 века
Под Орлом "Ока" улетела в кювет, двое пострадали