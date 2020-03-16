Орловская область будет сотрудничать с Хакасией
Орловская область будет сотрудничать с республикой Хакасией. Соответствующее соглашение подписали главы двух регионов в конце минувшей недели.
Подписи на документе поставили губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава республики Хакасия Валентин Коновалов. Сотрудничать два субъекта РФ планируют в социально-экономической, научно-технической и культурной областях.
- В частности, соглашение подразумевает сотрудничество в области развития малого и среднего предпринимательства, взаимодействие в отрасли сельского хозяйства, в сфере образования, туризма и спорта, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU