Орловская область будет сотрудничать с Хакасией

16 Март 2020 2020-03-16T09:11:26+03:00

Главы двух регионов России подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: пресс-службы губернатора Орловской области

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Орловская область будет сотрудничать с республикой Хакасией. Соответствующее соглашение подписали главы двух регионов в конце минувшей недели.

Подписи на документе поставили губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава республики Хакасия Валентин Коновалов. Сотрудничать два субъекта РФ планируют в социально-экономической, научно-технической и культурной областях.

- В частности, соглашение подразумевает сотрудничество в области развития малого и среднего предпринимательства, взаимодействие в отрасли сельского хозяйства, в сфере образования, туризма и спорта, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU