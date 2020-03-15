15 Март 2020 2020-03-15T08:13:52+03:00

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По прогнозам Росгидрометцентра, новая рабочая неделя встретит орловцев ясной погодой и без дождей. В регионе вновь потеплеет.

В понедельник, 16 марта, столбик термометра покажут около +3°днем и - 3°С ночью. Осадков в этот день не ожидается. Западный ветер будет дуть с силой 3 м/с. Атмосферное давление достигнет 752 мм рт.ст.

Во вторник синоптики прогнозируют облачную погоду, но без дождя. Температура воздуха +4 °С. Ветер достигнет 4 м/с. зато Атмосферное давление с 17 марта начнет падать и покажет в этот день уже 749 мм рт.ст.

18 марта, в среду, столбики термометра зафиксируется на отметке +8°С, а ветер поднимется до 5 м/с, а атмосферное давление опустится 748 мм рт.ст.

Четверг станет самым теплым днем недели. В этот день воздух прогреется до +10°С, пойдет дождь (его вероятность 79%) и усилится ветер до 7 м/с. Барометр покажет 737 мм рт.ст.

В последний рабочий день будет облачно с прояснениями и вновь дождь. Температура +9°С. Ветер стихнет до 4 м/с, а атмосферное давление останется неизменным.

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ИСТОЧНИК KP.RU