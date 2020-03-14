В Орле пройдет конференция в память о враче Зинаиде Круглой
На следующей неделе в Орле пройдет научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Зинаиды Иосифовны Круглой. Врач посвятила всю свою жизнь помощи людям, с августа 1943 года возглавив городскую детскую больницу.
Участники конференции - врачи педиатрического, хирургического и инфекционного профилей - обсудят тему антибактериальной терапии в педиатрии.
КОГДА? ГДЕ?
19 марта, 10.00
НКМЦ им. Зинаиды Круглой
ЗНАЙ!
Зинаида Иосифовна Круглая родилась 8 марта 1920 года в городе Горьком. С отличием окончила лечебный факультет 4-го Московского медицинского института и по распределению попала в Орловскую область.
За большие заслуги в области здравоохранения Зинаиде Круглой присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».
ИСТОЧНИК KP.RU