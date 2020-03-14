В Орле пройдет конференция в память о враче Зинаиде Круглой

14 Март 2020 2020-03-14T08:55:14+03:00

В Орле пройдет конференция в память о главвраче детской больницы Зинаиде Круглой. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

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На следующей неделе в Орле пройдет научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Зинаиды Иосифовны Круглой. Врач посвятила всю свою жизнь помощи людям, с августа 1943 года возглавив городскую детскую больницу.

Участники конференции - врачи педиатрического, хирургического и инфекционного профилей - обсудят тему антибактериальной терапии в педиатрии.

КОГДА? ГДЕ?

19 марта, 10.00

НКМЦ им. Зинаиды Круглой

ЗНАЙ!

Зинаида Иосифовна Круглая родилась 8 марта 1920 года в городе Горьком. С отличием окончила лечебный факультет 4-го Московского медицинского института и по распределению попала в Орловскую область.

За большие заслуги в области здравоохранения Зинаиде Круглой присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».

ИСТОЧНИК KP.RU