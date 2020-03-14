В Орле стартовал региональный фотоконкурс «Отражение»

14 Март 2020 2020-03-14T08:30:30+03:00

Своими снимками могут поделиться как начинающие фотолюбители, так и профессионалы

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В Орле стартовал областной фотоконкурс «Отражение». Жителям региона предлагают поделиться своими снимками, посвященными родному краю, его неповторимому облику и его обитателям.

В конкурсе могут принять участие как фотолюбители, так и профессиональные фотографы. Главное, чтобы работы соответствовали одной из 7 номинаций: городской и природный пейзажи, репортажная фотография, «Орловщина в лица», «Мы помним» (портреты ветеранов и событий, посвященных памяти о ВОВ), «Традиционные народные праздники» и натюрморт.

Каждый участник может подать до 15 цветных или черно-белых фотографий. Заявку на участие можно подать до 30 июня.

- Фотографии могут освещать будни, важные общественные, культурные и спортивные события, многогранную повседневную жизнь орловчан и массовые праздники, а также показывать красоту родного края, исторические достопримечательности и природу, - рассказал «КП» Игорь Костомаров, завотделом фото-видео студии Областного центра народного творчества.

Познакомиться с Положением о конкурсе можно в официальной группе центра в соцсетях. Кроме того, более подробную информацию можно узнать по телефону (4862) 54-26-66 и 8-910-301-93-01 (Игорь Николаевич Костомаров), а также по электронной почте oocnt57@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU