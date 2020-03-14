Космонавт Александр Мисуркин вручил паспорта 15 орловцам
Вчера, 13 марта, в Управлении по вопросам миграции состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов для 15 орловских юношей и девушек. Получили свой главный документ они из рук Героя России Александра Мисуркина.
Известный орловец и космонавт-испытатель вместе с полковником полиции Андреем Токаревым (врио начальника регионального УМВД) пожелал ребятам быть настоящими патриотами своей Родины, ставить перед собой правильные цели и достигать их.
Мероприятие завершили праздничный концерт и фото на память.
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ИСТОЧНИК KP.RU