2020-03-14T07:56:16+03:00
Общество

Космонавт Александр Мисуркин вручил паспорта 15 орловцам

Торжественная церемония прошла в Управлении по вопросам миграции
Наталья Меркулова
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Космонавт Александр Мисуркин вручил паспорта 15 орловцам. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиКосмонавт Александр Мисуркин вручил паспорта 15 орловцам. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Вчера, 13 марта, в Управлении по вопросам миграции состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов для 15 орловских юношей и девушек. Получили свой главный документ они из рук Героя России Александра Мисуркина.

Известный орловец и космонавт-испытатель вместе с полковником полиции Андреем Токаревым (врио начальника регионального УМВД) пожелал ребятам быть настоящими патриотами своей Родины, ставить перед собой правильные цели и достигать их.

Мероприятие завершили праздничный концерт и фото на память.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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