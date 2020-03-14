2020-03-14T07:39:16+03:00
Звезды

Орловцев виртуально познакомят с Крымом времен Российской империи

Выставка областного архива расскажет о связи жителей нашего края с историей полуострова
Наталья Меркулова
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Орловцев виртуально познакомят с Крымом времен Российской империиОрловцев виртуально познакомят с Крымом времен Российской империиФото: Архив "КП"
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На сайте областного архива орловцев ждет виртуальная выставка "Крым в истории Орловского края". Посмотреть документы, которым больше сотни лет, может каждый желающий.

Выставка включает 24 документа из фондов Канцелярии орловского губернатора, женской гимназии Гиттерман и газеты «Орловский вестник». Среди них документы об участии орловцев в Крымской войне 1853–1855 годов, о переселении крестьян Орловской губернии на полуостров в 60-х годах XIX века.

Здесь же представлены материалы о экскурсионной поездке в Крым орловских гимназисток, международном автопробеге от Санкт-Петербурга до Севастополя по орловским дорогам в 1911 году и многое другое.

- Выставка приурочена к шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Она знакомит общественность с архивными источниками второй половины XIX – начала XX в. о многолетних и разносторонних связях нашего края с полуостровом, - говорят сотрудники областного архива.

Посмотреть выставку онлайн можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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