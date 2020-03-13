2020-03-13T20:42:39+03:00
Общество

Для большинства дворов Орла нашли подрядчиков по ремонту

Всего в порядок в 2020 году приведут 65 дворовых территорий
Ольга СУПОНЕВА
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Ремонт во дворах, по планам, должен завершиться к концу летаРемонт во дворах, по планам, должен завершиться к концу летаФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле для большинства дворов нашли подрядчиков, которые займутся ремонтов в 2020 году. Всего запланировано привести в порядок 65 дворовых территорий областного центра.

Фирмы, работники которых займутся благоустройством, определились в ходе торгов, которые шли всю неделю. Нашли подрядчиков для 45 дворов. Больше всех объектов досталось компании ООО «МСТ». Рабочие будут приводить в порядок 15 дворов в разных районах города: на улицах Кузнецова, Кукушкина, Московском шоссе, Грузовой, набережной Дубровинского, Старо-Московской улице, переулке Комсомольском и Комсомольской улице, а также на улицах Чечневой и Горького.

- В рамках уже прошедших торгов удалось сэкономить 14,8 млн рублей. Как и в прошлом году, эти средства направят на ремонт дополнительных дворовых территорий, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Ремонт всех объектов по графику должен завершиться до 28 августа, некоторых - уже у началу июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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