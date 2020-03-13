Для большинства дворов Орла нашли подрядчиков по ремонту
В Орле для большинства дворов нашли подрядчиков, которые займутся ремонтов в 2020 году. Всего запланировано привести в порядок 65 дворовых территорий областного центра.
Фирмы, работники которых займутся благоустройством, определились в ходе торгов, которые шли всю неделю. Нашли подрядчиков для 45 дворов. Больше всех объектов досталось компании ООО «МСТ». Рабочие будут приводить в порядок 15 дворов в разных районах города: на улицах Кузнецова, Кукушкина, Московском шоссе, Грузовой, набережной Дубровинского, Старо-Московской улице, переулке Комсомольском и Комсомольской улице, а также на улицах Чечневой и Горького.
- В рамках уже прошедших торгов удалось сэкономить 14,8 млн рублей. Как и в прошлом году, эти средства направят на ремонт дополнительных дворовых территорий, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.
Ремонт всех объектов по графику должен завершиться до 28 августа, некоторых - уже у началу июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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