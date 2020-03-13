2020-03-13T20:32:49+03:00
Общество

В Орловской области следком проверит отказ властей провести воду в дом вдовы ветерана

Ведомство организовало доследственную проверку после того, как историю труженицы тыла рассказали журналисты районного СМИ
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области Следственный комитет проверит историю с отказом чиновников провести водопровод к дому вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Ведомство организовало проверку после того, как историю рассказали журналисты районного СМИ.

Как написало издание "Уездный город", 94-летняя жительница района Лидия Ревина обратилась в администрацию с просьбой подвести воду к ее дому. Однако чиновники ответили отказом, мотивируя его отсутствие средств в бюджете. В СК уверены - это нарушение прав.

- Следствие намерено дать объективную оценку бездействию должностных лиц и принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав вдовы ветерана Великой Отечественной войны. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Глава регионального ведомства взял на контроль ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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