2020-03-13T17:21:20+03:00
Общество

Штукатурка сыпется на голову: орловцы просят отремонтировать дом на Октябрьской

Здание уже не первый год вызывает опасения у горожан, но вопрос с реставрацией вновь затягивается
Наталья Меркулова
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Орловцы просят отремонтировать дом №50 на Октябрьской. Фото: региональное отделение ОНФОрловцы просят отремонтировать дом №50 на Октябрьской. Фото: региональное отделение ОНФ
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Уже не первый год горожане бьют тревогу – идти вдоль дома №50 по Октябрьской улице в советском районе Орла небезопасно, в любой момент на голову может прилететь кусок штукатурки или кирпич. Пока дело с мертвой точки не сдвинулось, активисты ОНФ решили официально обратиться к чиновникам.

Штукатурка отслаивается по всей поверхности фасада здания дома и падает вниз. Единственное, что было сделано управляющей компанией – вдоль тротуара натянули сигнальные ленты.

- Ремонтные работы нужно провести как можно быстрее, чтобы не допустить несчастных случаев, - подчеркнул Станислав Абакумов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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