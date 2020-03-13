Штукатурка сыпется на голову: орловцы просят отремонтировать дом на Октябрьской
Уже не первый год горожане бьют тревогу – идти вдоль дома №50 по Октябрьской улице в советском районе Орла небезопасно, в любой момент на голову может прилететь кусок штукатурки или кирпич. Пока дело с мертвой точки не сдвинулось, активисты ОНФ решили официально обратиться к чиновникам.
Штукатурка отслаивается по всей поверхности фасада здания дома и падает вниз. Единственное, что было сделано управляющей компанией – вдоль тротуара натянули сигнальные ленты.
- Ремонтные работы нужно провести как можно быстрее, чтобы не допустить несчастных случаев, - подчеркнул Станислав Абакумов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU