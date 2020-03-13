Профессор Александр Мазурицкий расскажет орловцам о жизни детей в годы ВОВ
Через неделю в Орел приедет известный ученый-библиотековед и профессор Московского лингвистического университета Александр Мазурицкий. Он проведет открытую лекцию в городской библиотеке им Пушкина и областной Пришвинке.
В центре внимания исследователя окажется тема жизни детей в годы Великой Отечественной войны. Александр Мазурицкий напомнит гостям встречи о сущности нацистской идеологии, эвакуации испанских детей в СССР, детских концентрационных лагерях и ребятах-героях.
Кроме того, профессор поделится итогами своих многолетних научных исследований о судьбе библиотек во время войны и трофейных фондах.
Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
Центральная городская библиотека им. Пушкина (ул. Гостиная, 2) -18 марта (15.00 – открытая лекция «Культурные ценности-жертвы войны»)
Областная детская библиотека им. Пришвина (ул. Московская, 28) - 19 марта (11.45 – встреча с детьми, 13.00 – со взрослыми)
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU