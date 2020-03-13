2020-03-13T17:07:06+03:00
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Профессор Александр Мазурицкий расскажет орловцам о жизни детей в годы ВОВ

Московский исследователь проведет открытую лекцию в Пришвинке и библиотеке Пушкина
Наталья Меркулова
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Профессор Александр Мазурицкий расскажет орловцам о жизни детей в годы ВОВ. Фото областной детской библиотеки им. ПришвинаПрофессор Александр Мазурицкий расскажет орловцам о жизни детей в годы ВОВ. Фото областной детской библиотеки им. Пришвина
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Через неделю в Орел приедет известный ученый-библиотековед и профессор Московского лингвистического университета Александр Мазурицкий. Он проведет открытую лекцию в городской библиотеке им Пушкина и областной Пришвинке.

В центре внимания исследователя окажется тема жизни детей в годы Великой Отечественной войны. Александр Мазурицкий напомнит гостям встречи о сущности нацистской идеологии, эвакуации испанских детей в СССР, детских концентрационных лагерях и ребятах-героях.

Кроме того, профессор поделится итогами своих многолетних научных исследований о судьбе библиотек во время войны и трофейных фондах.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

Центральная городская библиотека им. Пушкина (ул. Гостиная, 2) -18 марта (15.00 – открытая лекция «Культурные ценности-жертвы войны»)

Областная детская библиотека им. Пришвина (ул. Московская, 28) - 19 марта (11.45 – встреча с детьми, 13.00 – со взрослыми)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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