13 Март 2020 2020-03-13T17:07:06+03:00

Профессор Александр Мазурицкий расскажет орловцам о жизни детей в годы ВОВ. Фото областной детской библиотеки им. Пришвина

Московский исследователь проведет открытую лекцию в Пришвинке и библиотеке Пушкина

Изменить размер текста: A A

Через неделю в Орел приедет известный ученый-библиотековед и профессор Московского лингвистического университета Александр Мазурицкий. Он проведет открытую лекцию в городской библиотеке им Пушкина и областной Пришвинке.

В центре внимания исследователя окажется тема жизни детей в годы Великой Отечественной войны. Александр Мазурицкий напомнит гостям встречи о сущности нацистской идеологии, эвакуации испанских детей в СССР, детских концентрационных лагерях и ребятах-героях.

Кроме того, профессор поделится итогами своих многолетних научных исследований о судьбе библиотек во время войны и трофейных фондах.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

Центральная городская библиотека им. Пушкина (ул. Гостиная, 2) -18 марта (15.00 – открытая лекция «Культурные ценности-жертвы войны»)

Областная детская библиотека им. Пришвина (ул. Московская, 28) - 19 марта (11.45 – встреча с детьми, 13.00 – со взрослыми)

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU