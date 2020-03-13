2020-03-13T16:02:55+03:00
Общество

Геннадий Зюганов приехал в Орел с рабочим визитом

Состоялось совещание с участием лидера фракции КПРФ темой которого стала реализация нацпроектов в регионе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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В Орловскую область с рабочим визитом прибыл Геннадий Зюганов. Состоялось совещание с участием лидера фракции КПРФ темой которого стала реализация нацпроектов в регионе.

Совещание состоялось в администрации области. Губернатор Андрей Клычков рассказал о первичных итогах реализации национальных проектов. Глава региона уделил внимание развитию экономики, созданию территорий с особым условиями ведения бизнеса - ТОСЭР "Мценск" и ОЭЗ "Орел".

- Далее были представлены подробные результаты деятельности по реализации национальных проектов. В свою очередь Геннадий Зюганов дал высокую оценку этой работе, отметил ее очевидные результаты, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Также лидер КПРФ посетил недавно созданный Кванториум и завод "Керама Марацци".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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