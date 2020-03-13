За сутки 20 раз орловские пожарные тушили полыхающий сухостой
За прошедшие сутки, 12 марта, орловским пожарным пришлось два десятка раз выезжать на тушение полыхающей травы. Не смотря на предупреждения МЧС, жители региона продолжают поджигать сухостой, не боясь последствий и штрафов.
В чрезвычайном ведомстве орловцам напоминают о том, что поджигать прошлогоднюю траву опасно. Пожары наносят вред экосистемам, а при сильном ветре огонь распространяется с огромной скоростью. Нередко бывают случаи, когда пламя перекидывается на постройки, в том числе жилые дома.
- Штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. рублей, - напоминают об ответственности за поджог растительности в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU