За сутки 20 раз орловские пожарные тушили полыхающий сухостой

13 Март 2020 2020-03-13T14:18:44+03:00

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За прошедшие сутки, 12 марта, орловским пожарным пришлось два десятка раз выезжать на тушение полыхающей травы. Не смотря на предупреждения МЧС, жители региона продолжают поджигать сухостой, не боясь последствий и штрафов.

В чрезвычайном ведомстве орловцам напоминают о том, что поджигать прошлогоднюю траву опасно. Пожары наносят вред экосистемам, а при сильном ветре огонь распространяется с огромной скоростью. Нередко бывают случаи, когда пламя перекидывается на постройки, в том числе жилые дома.

- Штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. рублей, - напоминают об ответственности за поджог растительности в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU