На выходных в Орле будет дождь, снег и сильный ветер

13 Март 2020 2020-03-13T13:51:24+03:00

На выходных с 14 по 15 марта в Орле будет дождь, снег и сильный ветер Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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На выходных в Орловской области теплая солнечная погода уступит место дождю, небольшому снегу и сильному ветру. Об этом сообщают специалисты регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода начнет менять еще вечером в пятницу. С 21 часа 13 марта по 21 час 14 марта на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью в субботу пойдет небольшой дождь, который продолжится и днем. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5°С, днем от +2°С до 7°С.

В воскресенье, 15 марта, столбики термометров покажут от -5°С ночью до -1°С. Облачно, возможен кратковременный снег. Ветер будет дуть с силой 8 м/с.

По прогнозам синоптиков вероятны перепады атмосферного давления. В субботу барометр покажет 734 мм рт.ст, а в воскресенье уже 743.

- Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества ДТП. Соблюдайте осторожность и меры безопасности при нахождении на улице, - советуют специалисты ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU