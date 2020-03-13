13 Март 2020 2020-03-13T12:43:07+03:00

Для строительства гипермаркета "Леруа Мерлен" в Орле снесут 435 деревьев

Открытие нового торгового центра запланировано на 2021 год

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В Северном районе Орла приступили к реализации инвестиционного проекта по строительству торгового центра стройматериалов «Леруа Мерлен». Его открытие запланировано на 2021 год.

Напомним, глава региона Андрей Клычков подписал соглашение с представителями компании еще середине июня прошлого года. Гипермаркет должен появиться на улице Раздольной и займет площадь 13 250 кв.м.

Однако в зону строительства попали 435 деревьев. Как сообщает территориальное управление по Северному району горадминистрации, их придется снести.

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ИСТОЧНИК KP.RU