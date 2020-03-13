2020-03-13T12:43:07+03:00
Общество

Для строительства гипермаркета "Леруа Мерлен" в Орле снесут 435 деревьев

Открытие нового торгового центра запланировано на 2021 год
Наталья Меркулова
Поделиться:
Для строительства гипермаркета "Леруа Мерлен" в Орле снесут 435 деревьевДля строительства гипермаркета "Леруа Мерлен" в Орле снесут 435 деревьев
Изменить размер текста:

В Северном районе Орла приступили к реализации инвестиционного проекта по строительству торгового центра стройматериалов «Леруа Мерлен». Его открытие запланировано на 2021 год.

Напомним, глава региона Андрей Клычков подписал соглашение с представителями компании еще середине июня прошлого года. Гипермаркет должен появиться на улице Раздольной и займет площадь 13 250 кв.м.

Однако в зону строительства попали 435 деревьев. Как сообщает территориальное управление по Северному району горадминистрации, их придется снести.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Геннадий Зюганов приехал в Орел с рабочим визитом
За сутки 20 раз орловские пожарные тушили полыхающий сухостой
На выходных в Орле будет дождь, снег и сильный ветер
Орловцев приглашают на выставку редких книг и фотографий Ивана Бунина
Для строительства гипермаркета "Леруа Мерлен" в Орле снесут 435 деревьев
В Орле появится новое муниципальное «Жилищное управление»
В Орле мальчик-инвалид получил материалы для инсулинотерапии через суд
В Северном районе Орла часть домов осталась без холодной воды из-за течи
Мост через Оку в парке Ботаника Орла отремонтируют
Орловцам предлагают выбрать лучший проект развития Парка Победы и Дворянского гнезда
В Северном районе Орла горел балкон многоэтажки
В Северном районе Орла горел балкон многоэтажки
В Орле старые фонари из сквера Гуртьева отправят в Северный район
В Орловской области работники кондитерской фабрики остались без зарплаты
Орловские полицейские задержали женщину, обчистившую кассу магазина
Орловцам под видом семги продавали более дешевую рыбу
Пропавшая в Орле школьница нашлась живой и невредимой
В Орле волонтеры и полицейские разыскивают пропавшую школьницу
В Орловской области больше трехсот многодетных семей получили участки
В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне
Орловцам вновь предлагают выбрать территории для благоустройства
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»
Орловский облсовет поддержал поправки в Конституцию
Орловцев приглашают на гала-концерт фестиваля «Мы вместе»