Для строительства гипермаркета "Леруа Мерлен" в Орле снесут 435 деревьев
В Северном районе Орла приступили к реализации инвестиционного проекта по строительству торгового центра стройматериалов «Леруа Мерлен». Его открытие запланировано на 2021 год.
Напомним, глава региона Андрей Клычков подписал соглашение с представителями компании еще середине июня прошлого года. Гипермаркет должен появиться на улице Раздольной и займет площадь 13 250 кв.м.
Однако в зону строительства попали 435 деревьев. Как сообщает территориальное управление по Северному району горадминистрации, их придется снести.
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ИСТОЧНИК KP.RU