В Орле появится новое муниципальное «Жилищное управление»
На прошедшей неделе в Орле вступило в силу Постановление главы горадминистрации о создании муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла». Учреждение займется работой, которую раньше выполняли два отдела УКХ.
В ведении новой организации будет управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом (капремонт, расселение и прочее). Ее учредителем станет жилищный отдел управления городского хозяйства и транспорта.
- Создание «Жилищного управления» — это один из проектов, который город реализует в рамках программы «Эффективный регион» совместно с «Росатомом», - пояснили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.
В штат учреждения планируют взять 31 сотрудника. Сейчас чиновники готовят для него устав и назначение директора.
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ИСТОЧНИК KP.RU