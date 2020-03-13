В Орле появится новое муниципальное «Жилищное управление»

13 Март 2020 2020-03-13T12:45:17+03:00

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На прошедшей неделе в Орле вступило в силу Постановление главы горадминистрации о создании муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла». Учреждение займется работой, которую раньше выполняли два отдела УКХ.

В ведении новой организации будет управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом (капремонт, расселение и прочее). Ее учредителем станет жилищный отдел управления городского хозяйства и транспорта.

- Создание «Жилищного управления» — это один из проектов, который город реализует в рамках программы «Эффективный регион» совместно с «Росатомом», - пояснили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

В штат учреждения планируют взять 31 сотрудника. Сейчас чиновники готовят для него устав и назначение директора.

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ИСТОЧНИК KP.RU