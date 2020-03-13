В Орле мальчик-инвалид получил материалы для инсулинотерапии через суд
В Орле мальчик-инвалид получил материалы для помповой инсулинотерапии через суд. Ребенку не давали положенные ему рецепты на бесплатные медицинские расходники пока его мама не обратилась с заявлением в прокуратуру.
После рассмотрения ситуации сотрудники ведомства обратились в суд с иском против Департамента здравоохранения Орловской области.
- Было предъявлено требование обязать Департамент обеспечить ребенка-инвалида необходимыми для него медицинскими изделиями. Советским районным судом удовлетворил иск в полном объеме. В настоящее время права ребенка-инвалида восстановлены, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU