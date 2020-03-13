2020-03-13T11:35:04+03:00
Общество

В Орле мальчик-инвалид получил материалы для инсулинотерапии через суд

Ребенку не давали рецепт на бесплатные медицинские расходники пока в дело не вмешалась прокуратура
Наталья Меркулова
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В Орле мальчик-инвалид получил материалы для инсулинотерапии через судВ Орле мальчик-инвалид получил материалы для инсулинотерапии через судФото: Архив "КП"
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В Орле мальчик-инвалид получил материалы для помповой инсулинотерапии через суд. Ребенку не давали положенные ему рецепты на бесплатные медицинские расходники пока его мама не обратилась с заявлением в прокуратуру.

После рассмотрения ситуации сотрудники ведомства обратились в суд с иском против Департамента здравоохранения Орловской области.

- Было предъявлено требование обязать Департамент обеспечить ребенка-инвалида необходимыми для него медицинскими изделиями. Советским районным судом удовлетворил иск в полном объеме. В настоящее время права ребенка-инвалида восстановлены, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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