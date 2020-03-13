В Северном районе Орла часть домов осталась без холодной воды из-за течи
Сегодня в Орле из-за обнаруженной течи трубы жители нескольких многоэтажек Северного района остались без холодной воды. На месте сейчас работает ремонтная бригада.
Как сообщили в пресс-службе администрации Орла со ссылкой на диспетчера "Водоканала", холодное водоснабжение отключено 13 марта с 9.15 по адресам: улица Раздольная, дома № 45 и 43, а также улица Металлургов, дом № 21.
Поясняется, что обнаружена течь на чугунной 100-миллиметровой трубе. Горячая вода, при этом, в домах есть. Автоцистерну с водой подвезут. По планам, устранят аварию до обеденного времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU