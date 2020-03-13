2020-03-13T11:24:39+03:00
Недвижимость

В Северном районе Орла часть домов осталась без холодной воды из-за течи

Сейчас на месте аварии идет ремонт, воду подвезут в цистерне
Ольга СУПОНЕВА
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Без холодной воды придется пересидеть до обедаБез холодной воды придется пересидеть до обедаФото: Ольга СУПОНЕВА
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Сегодня в Орле из-за обнаруженной течи трубы жители нескольких многоэтажек Северного района остались без холодной воды. На месте сейчас работает ремонтная бригада.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла со ссылкой на диспетчера "Водоканала", холодное водоснабжение отключено 13 марта с 9.15 по адресам: улица Раздольная, дома № 45 и 43, а также улица Металлургов, дом № 21.

Поясняется, что обнаружена течь на чугунной 100-миллиметровой трубе. Горячая вода, при этом, в домах есть. Автоцистерну с водой подвезут. По планам, устранят аварию до обеденного времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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