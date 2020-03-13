В Северном районе Орла часть домов осталась без холодной воды из-за течи

13 Март 2020 2020-03-13T11:24:39+03:00

Сейчас на месте аварии идет ремонт, воду подвезут в цистерне

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Орле из-за обнаруженной течи трубы жители нескольких многоэтажек Северного района остались без холодной воды. На месте сейчас работает ремонтная бригада.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла со ссылкой на диспетчера "Водоканала", холодное водоснабжение отключено 13 марта с 9.15 по адресам: улица Раздольная, дома № 45 и 43, а также улица Металлургов, дом № 21.

Поясняется, что обнаружена течь на чугунной 100-миллиметровой трубе. Горячая вода, при этом, в домах есть. Автоцистерну с водой подвезут. По планам, устранят аварию до обеденного времени.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU