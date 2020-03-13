В Северном районе Орла горел балкон многоэтажки

13 Март 2020 2020-03-13T10:28:53+03:00

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В Орле спасатели тушили пожар в многоэтажном доме. В квартире десятиэтажки в Северном районе горел балкон.

ЧП случилось накануне вечером, 12 марта.

- В 18.07 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании в десятиэтажном жилом доме. В результате пожара на балконе двухкомнатной квартиры на третьем этаже сгорела внешняя деревянная обшивка балкона, закопчена деревянная балконная, - рассказали "КП" о происшествии в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара устанавливают специалисты ведомства. В ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU