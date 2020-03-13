2020-03-13T09:55:51+03:00
Общество

В Орле старые фонари из сквера Гуртьева отправят в Северный район

Чиновники планируют установить их на периферийных улицах
Наталья Меркулова
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В Орле старые фонари из сквера Гуртьева отправят в Северный районВ Орле старые фонари из сквера Гуртьева отправят в Северный районФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Городские власти задумались над судьбой фонарей из сквера Гуртьева. Напомним, осень прошлого года во время ремонта здесь установили новые светильники, а вот старые так и не убрали.

Демонтировать фонари стали только с началом весны, после очередного рабочего объезда города мэром Орла Василием Новиковым. Первоначально их планировали просто отправить на хранение, но градоначальник предложил «подарить им вторую жизнь».

- В городе множество мест, особенно это касается периферийных улиц, где нет освещения и где они могут пригодиться, - подчеркнул Василий Новиков.

Планируется установить их в Северном районе города на территории, примыкающей к скверу Орловских партизан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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