13 Март 2020 2020-03-13T09:55:51+03:00

В Орле старые фонари из сквера Гуртьева отправят в Северный район Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Городские власти задумались над судьбой фонарей из сквера Гуртьева. Напомним, осень прошлого года во время ремонта здесь установили новые светильники, а вот старые так и не убрали.

Демонтировать фонари стали только с началом весны, после очередного рабочего объезда города мэром Орла Василием Новиковым. Первоначально их планировали просто отправить на хранение, но градоначальник предложил «подарить им вторую жизнь».

- В городе множество мест, особенно это касается периферийных улиц, где нет освещения и где они могут пригодиться, - подчеркнул Василий Новиков.

Планируется установить их в Северном районе города на территории, примыкающей к скверу Орловских партизан.

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ИСТОЧНИК KP.RU