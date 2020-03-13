В Орловской области работники кондитерской фабрики остались без зарплаты
В Орловской области возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам предприятия. Без своих положенных денег остались сотрудники кондитерской фабрики.
О случившемся сообщили в регуправлении Следственного комитета.
- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). По данным следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года руководством ООО "МегаКондитер" не выплачивалась заработная плата трем работникам предприятия, - пояснила "Комсосолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Долг образовался в сумме 315 тысяч рублей. Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося. Расследование продолжается.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU