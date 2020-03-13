В Орловской области работники кондитерской фабрики остались без зарплаты

13 Март 2020 2020-03-13T09:27:11+03:00

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В Орловской области возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам предприятия. Без своих положенных денег остались сотрудники кондитерской фабрики.

О случившемся сообщили в регуправлении Следственного комитета.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). По данным следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года руководством ООО "МегаКондитер" не выплачивалась заработная плата трем работникам предприятия, - пояснила "Комсосолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Долг образовался в сумме 315 тысяч рублей. Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU