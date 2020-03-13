2020-03-13T09:25:37+03:00
Происшествия

Орловские полицейские задержали женщину, обчистившую кассу магазина

Сотрудница торговой точки прихватила с собой 60 тысяч рублей
Наталья Меркулова
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Орловские полицейские задержали женщину, обчистившую кассу магазинаОрловские полицейские задержали женщину, обчистившую кассу магазинаФото: Архив "КП"
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В Верховском районе полицейские задержали вора, обчистившего кассу одного из местных магазинов. В деле оказалась замешана сотрудница торговой точки.

Женщина прихватила с собой выручку - 60 тысяч рублей. Когда обнаружилась пропажа, руководство магазина обратилось в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- Личность и местонахождение подозреваемой установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники полиции задержали женщину и изъяли у нее часть похищенной суммы, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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