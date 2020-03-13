Орловские полицейские задержали женщину, обчистившую кассу магазина
В Верховском районе полицейские задержали вора, обчистившего кассу одного из местных магазинов. В деле оказалась замешана сотрудница торговой точки.
Женщина прихватила с собой выручку - 60 тысяч рублей. Когда обнаружилась пропажа, руководство магазина обратилось в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
- Личность и местонахождение подозреваемой установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники полиции задержали женщину и изъяли у нее часть похищенной суммы, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сейчас подозреваемая находится под стражей. Ведется следствие.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU