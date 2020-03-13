2020-03-13T09:18:02+03:00
Общество

Орловцам под видам семги продавали более дешевую рыбу

Подменную продукцию поставлял в магазины региона недобросовестный московский производитель
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области под видом семги продавали более дешевую рыбу. Покупателей надувал московский поставщик, привозивший в магазины подменный товар.

Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора с помощью ФГИС «Меркурий».

- Сотрудники ведомства заметили нелогичные схемы перемещения соленой семги производства ООО "Рыбоперерабатывающий комбинат Ассоль" (Московская область). Было установлено, что уполномоченным лицом предприятия периодически в системе формировались транзакции производство/переработка, где в качестве сырья указывалась форель, а в качестве вырабатываемой продукции - семга соленая, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Насторожило мониторинговую группу и время от момента выработки продукта до попадания на прилавки: слишком короткое. Рыбу взяли на анализ, в "семге" нашли ДНК радужной форели. Теперь производителю направлено предписание об отзыве декларации, учетную запись в "Меркурии" заблокировали, а всю информацию направили в областную Прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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