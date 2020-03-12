2020-03-12T15:34:47+03:00
Общество

Орловский облсовет поддержал поправки в Конституцию

Тему парламентарии обсудили сегодня, 12 марта, на внеочередном заседании заксобрания
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Орловского облсоветаФото: пресс-служба Орловского облсовета
Изменить размер текста:

Депутаты Орловского облсовета поддержали поправки в Конституцию. Этот вопрос стал главной темой внеочередного заседания депутатов, которое состоялось сегодня, 12 марта.

В начале сессии спикер облсовета Леонид Музалевский озвучил свое видение грядущих изменений.

- Предложенные изменения уже назвали революционными. Но это вовсе не несет негативного окраса. Нас ожидает процесс усиления Конституции России, а не её кардинальной или фундаментальной перестройки, - обратился председатель заксобрания к присутствующим.

При этот ранее комитеты рассмотрели поправки и пришли к выводу, что стоит проголосовать за. При этом фракция "Единая Россия" единогласно поддержала предложенные поправки, депутаты от КПРФ воздержались.

- Официальных комментариев от представителей фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР в областном Совете не поступило, - рассказали в пресс-службе Орловского облсовета.

Всероссийское голосование по поправкам состоится 22 апреля 2020 года. С официальным текстом, одобренным Госдумой и Советом Федерации можно познакомиться здесь.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцам вновь предлагают выбрать территории для благоустройства
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»
Орловский облсовет поддержал поправки в Конституцию
Орловцев приглашают на гала-концерт фестиваля «Мы вместе»
На улице 5 Августа в Орле ограничат движение до конца лета
Под Орлом молодой лихач на "ВАЗе" протаранил забор и столб
Под Орлом автомобиль «Рено» сбил пенсионера на велосипеде
Общественники призвали администрацию Орла привести в порядок затапливаемый переход
Орловскую молодежь приглашают рассказать о своих StartUp-проектах
В Орловской области открыли горячую линию по вопросам коронавируса
Под Орлом автомобильный вор бросил свою добычу и сам пришел в полицию
В Орле экс-глава Заводского района отправится в тюрьму за мошенничество
В Орловской области оштрафовали МУП, задолжавший сотрудникам 360 тысяч рублей
Орловский губернатор проинспектировал строительство ФАПов
Орловский облсовет соберется внепланово, чтобы рассмотреть поправки в Конституцию
В Ливенском районе сгорела фура
В Орле суд на год отправил за решетку любителя пьяной езды
Во Мценске выбрали самую умелую женщину-водителя
«Открытие» в Орле вошел в Топ- 5 банков региона
Орловские осужденные обыграли студентов в КВН
На Орловскую область надвигается непогода
В Орле началась проверка из-за необеспечения ребенка-инвалида лекарствами
Движение на Васильевской улице в Орле ограничат до 31 августа
Под Орлом кроссовер "Рено" не поделил дорогу с автобусом