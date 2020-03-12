Орловский облсовет поддержал поправки в Конституцию

12 Март 2020 2020-03-12T15:34:47+03:00

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Депутаты Орловского облсовета поддержали поправки в Конституцию. Этот вопрос стал главной темой внеочередного заседания депутатов, которое состоялось сегодня, 12 марта.

В начале сессии спикер облсовета Леонид Музалевский озвучил свое видение грядущих изменений.

- Предложенные изменения уже назвали революционными. Но это вовсе не несет негативного окраса. Нас ожидает процесс усиления Конституции России, а не её кардинальной или фундаментальной перестройки, - обратился председатель заксобрания к присутствующим.

При этот ранее комитеты рассмотрели поправки и пришли к выводу, что стоит проголосовать за. При этом фракция "Единая Россия" единогласно поддержала предложенные поправки, депутаты от КПРФ воздержались.

- Официальных комментариев от представителей фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР в областном Совете не поступило, - рассказали в пресс-службе Орловского облсовета.

Всероссийское голосование по поправкам состоится 22 апреля 2020 года. С официальным текстом, одобренным Госдумой и Советом Федерации можно познакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU